Cristiano Ronaldo e Georgina anunciam morte de um dos bebês durante a gestação: ‘Estamos devastados’

O craque do Manchester United e sua esposa estavam esperando gêmeos

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo é o principal craque do Manchester United e da seleção portuguesa



Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram nesta segunda-feira, 18, que um de seus filhos morreu durante a gestação. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o craque do Manchester United e sua esposa lamentaram o ocorrido. “É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê menino. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir”, diz o texto escrito pelo casal, que ainda espera uma menina.

“Só o nascimento da nossa bebê menina nos dá forças para viver neste momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino é o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”, finalizou o texto. O casal, vale lembrar, anunciou que teria gêmeos em outubro do ano passado.