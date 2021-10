Cristiano Ronaldo anuncia que esposa está grávida de gêmeos: ‘Ansiosos para conhecê-los’  

O casal, vale lembrar, está junto desde 2016 e já gerou Alana Martina em novembro de 2017

Cristiano Ronaldo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, que sua mulher, Georgina Rodríguez, está grávida de gêmeos. Na publicação, o atacante do Manchester United não deu informações quanto ao assunto. Ainda assim, segundo a revista espanhola “Hola”, a mulher já está na 12ª semana de gravidez. “É bom anunciar que estamos esperando gêmeos. Nossos corações estão cheios de amor, estamos ansiosos para conhecê-los”, escreveu, no Instagram, o jogador que é cinco vezes melhor do mundo pela Fifa. O casal, vale lembrar, está junto desde 2016 e já gerou Alana Martina em novembro de 2017. O “Robôzão”, entretanto, tem outros três filhos de outras mães: o primeiro foi Cristiano Ronaldo Jr., atualmente com 11 anos e cujo a identidade da mãe é mantida em segredo. Depois, também em 2017, CR7 se tornou pai dos gêmeos Eva e Mateo, que foram gerados através de barriga de aluguel.