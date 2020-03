Cristiano Ronaldo está em quarentena na Madeira devido ao coronavírus

Yoan Valat/EFE Cristiano Ronaldo ficará na Madeira nos próximos dias



O atacante Cristiano Ronaldo está em quarentena devido ao surto do novo coronavírus. Isolado na Madeira, em Portugal, o craque da Juventus e da seleção portuguesa permanecerá em sua cidade-natal nos próximos dias.

Cristiano foi até a Madeira para visitar Maria Dolores, sua mãe, que se recupera bem após ter sofrido um AVC, na terça-feira (3). O atacante foi impedido de regressar para Turim após a informação de que Rugani, zagueiro da “Velha Senhora”, está com coronavírus.

De acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, Cristiano e Rugani teriam compartilhado o mesmo banheiro do vestiário na vitória diante a Inter de Milão, no último fim de semana.

Classificado como pandemia, o coronavírus está afetando o calendário esportivo em todo o mundo. Na Itália, as autoridades cancelaram o campeonato nacional até o dia 3 de abril.

A Juve, entretanto, tem duelo marcado diante do Lyon na próxima terça-feira (17), válido pelas oitavas da Champions League. No jogo de ida, os franceses venceram por 1 a 0.