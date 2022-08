Cristiano Ronaldo fala sobre futuro: ‘Saberão a verdade em algumas semanas’

Craque se irritou com especulações sobre saída do Manchester United e disse que irá esclarecer os rumores

O atacante Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio nesta terça-feira, 16, após semanas envolto em rumores sobre uma possível saída do Manchester United, clube ao qual retornou na temporada passada, e afirmou que todos saberão “a verdade” quando for entrevistado “dentro de algumas semanas”. “Saberão a verdade quando der entrevista daqui a umas semanas. Mídia só fala mentira. Tenho um caderno e nos últimos meses, das cem notícias que fizeram, só acertaram cinco. Imaginem como são as coisas. Fique aí com essa dica”, escreveu o português em um comentário no Instagram. CR7 se pronunciou após a veiculação de notícias que especulam sua transferência para diversos clubes da Europa, entre eles o Atlético de Madrid, rumor que o técnico Diego Simeone não quis comentar. A janela de transferências de verão se encerra no dia 31 de agosto. O português voltou ao Manchester United, clube que havia defendido entre 2003 e 2009, após uma passagem pela Juventus. No entanto, o retorno não teve o efeito esperado e o clube inglês não se classificou para a Liga dos Campeões, terminando em sexto no Campeonato Inglês.

*Com informações da EFE