Elon Musk diz que vai comprar o Manchester United e anima torcedores

Bilionário publicou ‘novidade’ no Twitter e teve até resposta do Íbis Sport Clube

Frederic J. BROWN / AFP Elon Musk disse que irá comprar time inglês



Depois de desistir da compra do Twitter, o bilionário e dono da Tesla, Elon Musk, agitou as redes sociais ao dizer na rede social que vai comprar o Manchester United, time da Inglaterra. “Para ser claro, eu apoio a metade esquerda do Partido Republicano e a metade direita do Partido Democrata. Além disso, estou comprando o Manchester United. Seja bem-vindo”, escreveu. A postagem não é encarada como oficial e pode ser uma brincadeira de Musk. Mas fez sucesso com os torcedores, que ficaram animados. Quem também entrou na brincadeira foi o Íbis Sport Clube, considerado o ‘pior time do mundo’. A equipe brasileira comentou “compra o nosso time, é melhor”. O United está com um início de temporada difícil, com duas derrotas em dois jogos e o astro Cristiano Ronaldo querendo sair. O clube está em reconstrução há alguns anos.

buy our team. is better — Íbis Sport Club (@ibismania) August 17, 2022

Agora eu entendi o motivo do Elon Musk ter desistido de comprar o Twitter pic.twitter.com/48tzO3DEOn — Mundo da Bola | DEU GREEN (@mundodabola) August 17, 2022

A uma hora dessas o @elonmusk me fazendo sonhar pic.twitter.com/J8puM0il2M — Familia Red Devil (@familia_devil) August 17, 2022