Cristiano Ronaldo faz hat-trick e brilha em goleada do Al-Nassr pelo Campeonato Saudita

O Al-Nassr não tomou conhecimento do Al-Fateh e goleou o adversário por 5 a 0, nesta sexta-feira, 25, no estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, na cidade de Al-Hasa, em confronto válido terceira rodada do Campeonato Saudita. O grande craque da partida foi o atacante português Cristiano Ronaldo, responsável por balançar as redes três vezes e dar uma assistência. Recém-contratado, o senegalês Sadio Mané também brilhou marcando duas vezes. Com o resultado, o Al-Nassr soma seus primeiros três pontos na liga e sobe para a décima posição. Com quatro pontos conquistados, o Al-Fateh ocupa o sétimo lugar.