Cristiano Ronaldo marca, mas Manchester United leva virada do Young Boys no último lance

Apesar de abrir o placar e voltar a marcar, o português foi substituído e viu os ‘Diabos Vermelhos’ levarem a pior na estreia da Liga dos Campeões

EFE/EPA/PETER KLAUNZER Cristiano Ronaldo lamenta derrota do Manchester United na estreia da Liga dos Campeões



Cristiano Ronaldo voltou a fazer uma partida de Liga dos Campeões da Europa com a camisa do Manchester United nesta terça-feira, 14, diante do Young Boys, na Suíça, pela rodada de abertura do Grupo F. Apesar de abrir o placar, o atacante português foi substituído e viu os “Diabos Vermelhos” levarem a virada. Ngameleu empatou a partida no segundo tempo, enquanto Siebatcheu deu a vitória aos suíços no último lance da partida. Ainda hoje, a partir das 16 horas (de Brasília), Villarreal e Atalanta fazem o confronto confronto da chave na Espanha.

A tarde dava a entender que seria mágica para Cristiano Ronaldo e seus companheiros. Logo aos 12 minutos de jogo, o astro recebeu passe primoroso do compatriota Bruno Fernandes e só completou para as redes. O Manchester United, porém, recuou e viu a situação ficar mais complicada com a expulsão de Wan-Bissaka, que recebeu o vermelho direto após uma entrada dura, aos 35 minutos. No retorno do intervalo, o Young Boys assumiu de vez as rédeas da partida, incomodou e igualou com Ngameleu, que aproveitou cruzamento de Elia e completou para as redes. Acuado, o treinador Solkjaer tirou CR7, Bruno Fernandes e algumas outras peças para se proteger. A equipe suíça, no entanto, seguiu em cima e conseguiu o segundo aos 49, quando Siebatcheu aproveitou saída errada de Lingard e bateu na saída de De Gea para marcar.