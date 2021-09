PSG relaciona Messi e Neymar para estreia na Liga dos Campeões contra o Club Brugge

A dupla foi baixa na vitória sobre o Clarmont Foot, no último fim de semana, por ter atuado nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022; Pochettino, por outro lado, terá três desfalques de peso

Divulgação/PSG Lionel Messi, seis vezes melhor do mundo, é a principal contratação da história do PSG



O Paris Saint-Germain anunciou na manhã desta terça-feira, 14, os relacionados para o confronto diante do Club Brugge, marcado para amanhã, às 16 horas (de Brasília), fora de casa, em sua estreia na Liga dos Campeões da Europa 2021/2022. Como principais novidades, o time francês contará com Lionel Messi e Neymar. A dupla foi baixa na vitória sobre o Clarmont Foot, no último fim de semana, por ter atuado nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. O treinador Maurício Pochettino, por outro lado, não poderá contar com três jogadores importantes. Ángel Di María será baixa para cumprir uma punição referente à edição passada da Champions League, enquanto Sergio Ramos e Marco Verratti ainda estão em recuperação de problemas físicos.