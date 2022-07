Cristiano Ronaldo não se reapresenta no Manchester United e aumenta rumores de saída

Enquanto tenta convencer o craque português a permanecer no Old Trafford, a diretoria trabalha nos bastidores para fortalecer a equipe

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo está querendo sair do Manchester United nesta janela de transferências



Os rumores de que Cristiano Ronaldo está buscando “novos ares” aumentaram nesta segunda-feira, 4, quando o atacante não se reapresentou no Manchester United, no primeiro dia de pré-temporada do clube. De acordo com a diretoria, o português alegou que está enfrentando “problemas pessoais”. A versão, no entanto, não convenceu a imprensa europeia, que informa: o craque quer deixar os “Diabos Vermelhos” para voltar a disputar a Liga dos Campeões da Europa – após oscilar na edição passada do Campeonato Inglês, a equipe conseguiu apenas a vaga para a Liga Europa.

Enquanto tenta convencer Cristiano Ronaldo a permanecer no Old Trafford, a diretoria do Manchester United trabalha nos bastidores para fortalecer a equipe. O holandês Frankie De Jong, volante do Barcelona, pode ser contratado por 65 milhões de euros nas próximas semanas. Outro meia que pode chegar é o dinamarquês Christian Eriksen, que voltou ao futebol após sofrer uma parada cardíaca e teve boas atuações no Brentford. Sem contrato, o armador está livre para assinar com qualquer equipe e deve priorizar os “Diabos Vermelhos.”