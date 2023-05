Napoli campeão, Barcelona com a mão na taça e mais: Veja a situação das principais ligas da Europa

Restando cerca de um mês para o fim da temporada, ainda não há definições de quem será campeão na Inglaterra, Alemanha e Turquia

Montagem sobre fotos/Reprodução/@sscnapoli/EFE/Alejandro Garcia/EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Temporada europeia 2022/2023 está na reta final



A reta final das principais ligas da Europa promete ser emocionante. Restando cerca de um mês para o fim da temporada 2022/23, ainda não há definições de quem será campeão na Inglaterra, Alemanha e Turquia, por exemplo. Na Premier League, o Manchester City tem um ponto de vantagem para o Arsenal. O mesmo ocorre com Bayern de Munique e Borussia Dortmund, com os bávaros à frente na Bundesliga. Na competição turca, três pontos separam o Galatasaray do Fenerbahçe. Alguns campeonatos, por outro lado, já têm times com o status de “virtual campeão”. Na Espanha, o Barcelona tem 13 pontos a mais que o segundo colocado Atlético de Madrid e pode comemorar já na próxima rodada. Quem também tem a possibilidade de festejar neste fim de semana é o Feyernoord, da Holanda. O único torneio já liquidado é o Italiano, que teve o Napoli como vencedor, na quinta-feira. Abaixo, veja mais detalhes das ligas do Velho Continente.

Alemão indefinido

Restando quatro rodadas para o término da Bundesliga, o cenário é completamente incerto. Nos últimos três jogos, o Borussia Dortmund tropeçou duas vezes e foi ultrapassado pelo Bayern de Munique. O time aurinegro, entretanto, ainda tem a possibilidade de ser campeão e quebrar uma longa sequência do rival – os bávaros ganharam as últimas dez edições do Alemão. Atualmente, o Gigante da Baviera tem 62 pontos, um a mais que o Dortmund. Na parte de baixo, os tradicionais Schalke (27) e Hertha Berlin (22) estão na zona de rebaixamento, enquanto o Bochum (28) está na repescagem contra uma equipe da 2ª divisão. Stuttgart (28), Hoffenheim (29) e Augsburg (31) ainda correm risco de queda.

Barcelona será campeão na Espanha

Somente uma tragédia tira a taça do Barcelona no Campeonato Espanhol. Com 82 pontos na tabela de classificação, o time de Xavi Hernández tem 13 a mais que o Atlético de Madrid. O Real, que vem acumulando tropeços na competição, está com 14 pontos a menos. Desta forma, restando cinco rodadas para o término da LaLiga, os catalães precisam de apenas mais uma vitória para sacramentar o título. A situação é tão favorável que, no último jogo, os torcedores já entoaram o cântico de “campeones”. A celebração completa pode acontecer no dia 14 de maio, contra seu rival regional, o Espanyol. Caso vença o clássico no Cornellà-El Prat, às 16 horas (de Brasília), a equipe blaugrana será campeã. Outra possibilidade é contar com uma derrota do Atleti para o Elche, às 11h15 (de Brasília) do mesmo dia. O adversário dos Colchorenos, inclusive, é o único já rebaixado. Espanyol (31) e Getafe (34) também estão na zona de descenso, enquanto Valencia (34), Valladolid (35), Cádiz (35) e Almería (36) ainda podem cair.

Francês na mão do PSG

O Paris Saint-Germain está vivendo uma forte crise nesta reta final de temporada. Dentro das quatro linhas, o time parece não estar concentrado, perdendo três das últimas seis partidas do Francês. Fora de campo, o problema parece ser ainda maior, com Lionel Messi, Neymar e Marco Verratti sendo alvos de fortes protestos dos torcedores. O argentino é criticado, principalmente, pelo fato de ter viajado até a Arábia Saudita sem autorização do clube – o camisa 30 recebeu uma punição de duas semanas de suspensão pelo ato. O título da Ligue 1, porém, está nas mãos do PSG. Líder na tabela de classificação, os parisienses têm 75 pontos, cinco a mais que o Olympique de Marselha. Mais do que isso, a equipe dirigida por Galtier enfrenta times de menor expressão nas últimas rodadas: Troyes (18º), Ajaccio (19º), Strasbourg (16º) e Clermont (8º).

Feyernoord deve quebrar sequência do Ajax na Holanda

Campeão do Holandês nas últimas quatro temporadas, o Ajax não ficará com o troféu nesta edição. A quatro rodadas do fim, o maior campeão nacional é apenas o terceiro colocado, com 62 pontos. Quem deve festejar neste ano é o Feyernoord, líder com 73 pontos, oito à frente do PSV.

Inglaterra tem disputada acirrada

Manchester City e Arsenal devem brigar até o fim pelo título da Premier League, considerada a liga mais forte do mundo. Vencedor de quatro das últimas cinco edições, o time treinado por Pep Guardiola está imparável e vem de nove vitórias consecutivas no Campeonato Inglês. A sequência fez com que os Citizens ultrapassassem a equipe de Londres, que vem oscilando nas últimas semanas. A vantagem do City, atualmente, é de apenas um ponto (79 a 78) na tabela de classificação. Apesar disso, o conjunto de Manchester tem cinco partidas para serem disputadas, enquanto os londrinos entram em campo apenas mais quatro vezes. Newcastle (65), Manchester United (63), Liverpool (59), Brighton (55), Tottenham (54) e Aston Villa (54) lutam pelas últimas duas vagas para a próxima Liga dos Campeões. Na parte de baixo, o Nottingham Forest (30) abre a zona de rebaixamento, seguido de Everton (29) e Southampton (24). O trio Leeds (30), Leicester (30) e West Ham (34) também está em situação preocupante.

Napoli conquista o Italiano após 33 anos

O único campeonato com um campeão definido é o Italiano. Na última quinta-feira, 4, o Napoli garantiu o título com cinco rodadas de antecedência ao empatar com a Udinese, fora de casa. A conquista foi a terceira da equipe do Sul, que não levantava o “Scudetto” há 33 anos, desde a época de Diego Armando Maradona. O Calcio, porém, ainda terá emoção na busca por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Lazio (64), Juventus (63), Internazionale (60), Atalanta (58), Milan (58) e Roma (58) brigam por três vagas. Vale lembrar que os times de Milão farão as semifinais desta Champions. Caso uma delas fique com a “Orelhuda”, já estará automaticamente classificada para a próxima edição do torneio.

Benfica em vantagem no Português

O Benfica tem uma ótima oportunidade de voltar a ganhar o Campeonato Português após quatro anos. Restando quatro rodadas, o time de Lisboa soma 77 pontos, quatro a mais que o Porto. Apesar da boa vantagem, os Encarnados vêm oscilando e viram os rivais encostarem. Assim, a equipe benfiquista precisa de ao menos mais nove pontos contra Braga, Portimonense, Sporting e Santa Clara. Com uma tabela mais “acessível”, os Dragões ainda enfrentam Arouca, Casa Pia, Famalicão e Vitória de Guimarães.

Galatasaray e Fenerbahçe terão ‘final’ na Turquia

Devido aos fortes terremotos que atingiram a Turquia no início do ano, as autoridades locais precisaram adiar jogos do campeonato nacional. Assim, ainda restam seis partidas para o final do Turco, que tem dois grandes clubes como principais candidatos ao título. O Galatasaray é o primeiro colocado do torneio com 70 pontos, seguido de Fenerbahçe (67) e Besiktas (65). O detalhe é que o líder e o segundo colocado se enfrentarão na última rodada, no que pode ser uma “final”.