Cristiano Ronaldo perde treino e pode desfalcar Portugal por motivo incomum

O problema físico que afeta o craque não é grave, é verdade, mas certamente tem potencial para impedi-lo de entrar em campo

Diogo Pinto/EFE Cristiano Ronaldo pode desfalcar Portugal no jogo contra a Croácia por causa de uma inflamação no dedo do pé direito



Cristiano Ronaldo não participou do treino desta quinta-feira, 03, com a seleção de Portugal que se prepara para o jogo de sábado, contra a Croácia, pelo Grupo 3 da Liga das Nações. Uma nota da Federação Portuguesa aponta que o astro tem uma infecção em um dedo do pé direito e precisou tomar um antibiótico. O comunicado não informou o tempo de recuperação do capitão português e astro da Juventus de Turim, que ficará sob observação médica constante nos próximos dias. Com isso, não está assegurada a participação dele na partida que será disputada no estádio do Porto.

Já o meio-campista Renato Sanches, que atua pelo Lille, da França, foi cortado da delegação por causa de problemas musculares, após ser examinado pelos médicos da seleção portuguesa. Desta forma, o técnico Fernando Santos só pôde contar com 23 jogadores no treinamento, que foi fechada à imprensa. A seleção portuguesa realiza um último trabalho nesta sexta-feira já no gramado do Estádio do Dragão, palco da partida.

A seleção portuguesa ainda não se apresentou em 2020, por causa da pandemia de Covid-19. O último jogo disputado foi em 17 de novembro do ano passado, quando venceu, por 2 a 0, Luxemburgo, classificando-se à fase final da Eurocopa-2020, que, entretanto, acabou adiada para 2021. Depois da Croácia, Portugal, atual campeão da Liga das Nações, terá pela frente na terça-feira a Suécia, em Estocolmo, na segunda rodada. Os suecos também jogam no sábado, diante da França.

*Com informações do Estadão Conteúdo