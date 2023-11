Cristiano Ronaldo se incomoda com Bola de Ouro de Messi e tem ‘dia de fúria’ na Arábia Saudita 

Craque português demonstrou irritação com a conquista do eterno rival e não suportou as provocações dos rivais

Fayez NURELDINE / AFP Cristiano Ronaldo é o craque do Al-Nassr



Cristiano Ronaldo ficou extremamente incomodado com a entrega da oitava Bola de Ouro para Lionel Messi. Logo na manhã desta terça-feira, 31, o atacante português, vencedor da premiação em cinco oportunidades, curtiu e reagiu a uma publicação que questionava o fato do argentino ser eleito o melhor do mundo na temporada 2022/23. O texto, escrito pelo colunista Tomás Roncero, do “AS”, enumerava alguns motivos para o astro da seleção argentina não levar a premiação. Mais tarde, o centroavante do Al-Nassr entrou em campo para enfrentar o Al-Ittifaq, pelo Campeonato Saudita. Apesar da vitória pelo placar mínimo, Cristiano ficou extremamente irritado com a provocação de torcedores rivais, que gritaram o nome de “Messi”. Ao longo da partida, o astro lusitano pediu para os rivais ficarem quietos. Assista abaixo. Com o resultado desta segunda-feira, Messi ultrapassou Pelé como maior vencedor da Bola de Ouro, a premiação mais prestigiada do futebol.