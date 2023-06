Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador a atingir 200 jogos por uma seleção

Aos 38 anos, CR7 também é o recordista de gols por Portugal e marcou na vitória por 1 a 0 contra a Islândia nesta terça-feira

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO Cristiano ainda marcou o gol da vitória de Portugal contra a Islândia



Cristiano Ronaldo segue batendo recordes aos 38 anos. Nesta terça-feira, 20, ele recebeu mais uma placa do Livro dos Recordes ao chegar aos 200 jogos por Portugal e se tornar o primeiro jogador a atingir a marca por uma seleção. O feito aconteceu durante o jogo contra a Islândia pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. O ‘robozão’ marcou o gol da vitória por 1 a 0 aos 44 do segundo tempo. Antes do jogo, Cristiano recebeu a placa do Guinness para celebrar o feito e ganhou homenagem nas redes sociais de Portugal. O camisa 7 é um dos cinco jogadores do Top 10 com mais jogos por seleções em atividade, mas o único que ainda é convocado. Essa lista também tem Sergio Ramos, da Espanha, Andrés Guardado, do México, e Gianluigi Buffon, da Itália. Além desse recorde, CR7 também é o recordista de gols por Portugal (123), de mais jogos nas competições de clubes na UEFA (197), mais gols em competições de clubes da UEFA (145), mais gols na Liga dos Campeões (140), mais gols em uma só edição de Liga dos Campeões (17 em 2013/14), mais gols na fase mata-mata da Liga dos Campeões (67), mais gols no Mundial de Clubes (7), entre outros.

Confira abaixo o top 10 de jogadores com mais jogos por seleção:

Cristiano Ronaldo* (Portugal): 200 Bader Al-Mutawa* (Kuwait): 196 Soh Chin Ann (Malásia): 195 Ahmed Hassan (Egito): 184 Ahmed Mubarak (Omã): 183 Sergio Ramos* (Espanha): 180 Andrés Guardado* (México): 179 Mohamed Al-Deayea (Arábia Saudita): 178 Claudio Suárez (México): 177 Gianluigi Buffon* (Itália): 176

*jogadores ainda em atividade