Cristiano Ronaldo testa positivo para Covid-19

O craque já foi dispensado da seleção de Portugal, que entrará em campo pela Liga das Nações na próxima quarta-feira, 14

Diogo Pinto/EFE Cristiano Ronaldo durante treino da seleção de Portugal



Cristiano Ronaldo testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por meio de comunicado emitido nesta terça-feira, 13. Segundo a entidade, o jogador está assintomático e se sente bem, mas já foi colocado em isolamento. Por isso, ele foi dispensado da seleção de Portugal, que treinará hoje para o jogo diante da Suécia, na próxima quarta-feira, 14, em Lisboa, pela Liga das Nações.

Após a confirmação da infecção de Cristiano, todos os jogadores da seleção portuguesa foram submetidos a novos exames ainda nesta terça-feira. No entanto, nenhum deles testou positivo. Desta forma, o camisa 7 será o único desfalque do técnico Fernando Santos. O comandante, por sinal, daria um treinamento hoje pela manhã e concederia entrevista coletiva logo em seguida, mas ambos os eventos foram adiados.

Foi a partir daí que a imprensa portuguesa trouxe à tona a informação de que o teste feito por Cristiano Ronaldo havia dado resultado inconclusivo. Ele, então, precisou fazer um novo exame, e as atividades ficaram suspensas até o novo resultado – desta vez, positivo. O treino e a coletiva serão realizados durante a tarde. Eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, CR7 esteve em campo pela seleção portuguesa nos empates por 0 a 0 com Espanha e França, nos últimos dias.