Crystal Palace segura o City e empata sem gols no Campeonato Inglês

Palace venceu o City no primeiro turno por 2 a 0 e, em duas partidas, não levou gol dos líderes

Reprodução/ Twitter @premierleague Crystal Palace empatou por 0 a 0 com o City



O líder do Campeonato Inglês, Manchester City, parou (de novo) na defesa do Crystal Palace e empatou sem gols nessa segunda-feira, 14, no Selhurst Park Stadium. A equipe de Pep Guardiola viajou para encarar um dos poucos times que o venceu no primeiro turno (por 2 a 0) e perdeu muitos gols. A partida foi de bastante intensidade. O City teve 18 finalizações e o Palace apenas sete, a posse de bola também foi total do time azul com 74% contra 26%. Foi ataque contra defesa desde o primeiro minuto de jogo, mas o Palace conseguiu segurar os líderes. Sendo assim, a distância na ponta da tabela fica menor. O City tem 70 pontos e o Liverpool tem 66, tendo um jogo a menos. Na quarta-feira os Reds igualam o número de jogos ao enfrentar o Arsenal, às 17h15 (horário de Brasília) no Emirates Stadium. O Palace é o 11º colocado.