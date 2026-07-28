Cucurella cumpre promessa e tatua rosto de técnico após vencer a Copa

Um vídeo do momento em que a tatuagem é feita foi compartilhada pelo jogador nas redes sociais

O lateral espanhol Marc Cucurella cumpriu a promessa e tatuou o rosto do técnico Luis de la Fuente após conquistarem a Copa do Mundo. “Promessa cumprida”, escreveu o jogador em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (28).

A gravação compartilhada pelo atleta mostra que a homenagem foi feita na parte posterior do braço esquerdo. Na tatuagem, o treinador aparece segurando a taça da Copa com o símbolo da competição ao fundo.

O time de Luis de la Fuente venceu por 1 a 0 a Argentina em Nova Jersey, Estados Unidos. Com a conquista, os espanhóis se tornam bicampeões e se igualam à França e ao Uruguai.

A Espanha fez uma campanha irretocável até a final. Se o time espanhol não encanta, ele é extremamente efetivo. Controlando a posse de bola, “La Fúria” levou apenas um gol em toda a competição, nas quartas de final, contra a Bélgica. Depois de um empate com Cabo Verde na primeira rodada, o time se azeitou e não perdeu desde então, inclusive derrubando a favoritíssima França na semifinal, por 2 a 0, sem dar chance para a constelação de Didier Deschamps.