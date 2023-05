Da falência ao título: A trajetória do Napoli após último título com Maradona

Equipe do Sul da Itália volta a vencer a Série A após 33 anos e com muitos méritos na temporada

EFE/EPA/CIRO FUSCO Jogadores do Napoli comemoram vitória no Italiano



O Napoli volta a conquistar o Campeonato Italiano após 33 anos. Nesta quinta-feira, 4, a equipe empatou com a Udinese e confirmou seu terceiro caneco da Serie A. Na última vez em que o Napoli levantou a taça, Maradona e Careca comandavam o ataque e tiveram muito êxito na temporada 1989/90 em que também foram campeões da Liga Europa. Mas o futebol se mostrou difícil para a equipe nos anos seguintes. Logo após o título, o Napoli entrou em uma crise financeira. Nos anos de 1997/98 e 2000/01 a equipe foi rebaixada e, posteriormente, promovida. Depois de muitas temporadas medianas, em 2004 por uma dívida gigantesca, o clube declarou falência. O produtor de cinema Aurelio de Laurentiis entrou em ação e refundou o Napoli, agora pelo nome de Napoli Soccer na Série C. Em 2006, ano em que conseguiu acesso à primeira divisão, o clube voltou ao nome de Società Sportiva Calcio Napoli. Apenas em 2011 o Napoli voltou para as competições internacionais na Liga dos Campeões, eliminado nas oitavas de final. Na mesma temporada, a equipe foi campeã da Copa da Itália. Na temporada 2013/14, o Napoli voltou a vencer a Copa da Itália e também a Supercopa. E repetiu o título da Copa em 2019/20.

Luto pelo ídolo

Em novembro de 2020, Diego Maradona morreu após complicações de uma cirurgia e Nápoles como um todo sofreu a perda do ídolo. O argentino era reverenciado como um Deus por tudo o que fez pelo clube e pela região. O sul da Itália é a parte mais pobre do país e vista com muita desconfiança pelo norte. Quando Maradona fechou com o Napoli, foi motivo de orgulho para a população e mostrou que a região era importante. Após a morte a cidade fez homenagens e o antigo Stadio San Paolo foi rebatizado para Stadio Diego Armando Maradona. Após o título da Argentina na Copa do Mundo, a “benção” de Dieguito recaiu para os napolitanos. Na atual temporada, o Napoli foi uma das sensações na Liga dos Campeões. Na fase de grupos, liderou o Grupo A com Liverpool, Ajax e Rangers vencendo 5 jogos e perdendo apenas um. Nas oitavas de final, eliminou o Eintracht Frankfurt (5 a 0 no agregado). Nas quartas de final, fez o clássico contra o Milan e foi eliminado (2 a 1 no agregado). Na Série A foram 25 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas em 32 jogos. Marcando 68 gols e sofrendo 22, as melhores marcas de todo o campeonato.