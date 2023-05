É campeão! Napoli empata com a Udinese e conquista o Italiano após 33 anos

Time do Sul da Itália conquistou o tricampeonato do ‘Scudetto’ com cinco rodadas de antecedência

EFE/EPA/ETTORE GRIFFONI Osimhen celebra gol do título do Napoli contra a Udinese



O Napoli conquistou o tricampeonato do Italiano nesta quinta-feira, 4, ao ficar no 1 a 1 com a Udinese, no Estádio Friuli, em partida válida pela 33ª rodada. Precisando de apenas um empate para assegurar o título matematicamente, a equipe do Sul viu Sandi Lovric abrir o placar para os mandantes. Na segunda etapa, porém, o centroavante Victor Osimmhen deixou tudo igual e garantiu a taça com cinco rodadas de antecedência. Com o resultado, o conjunto liderado pelo técnico Luciano Spaletti chegou aos 80 pontos, abrindo 16 de vantagem para a segunda colocada Lazio. Desta forma, os napoletanos vencem o “Scudetto” pela terceira vez, a primeira em 33 anos. Os outros dois títulos foram obtidos nas temporadas 1986-87 e 1989-90, época em que o argentino Diego Armando Maradona era protagonista do clube.

O caminho do Napoli até o tri foi trilhado com extrema facilidade e muita soberania. Prova disso é que, até o momento, o time soma 25 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Com um começo avassalador, a equipe do Sul rapidamente assumiu a liderança e não largou mais. Praticando um futebol vistoso e consistente, o clube só foi conhecer o primeiro revés na 15ª rodada, em janeiro, após a disputa da Copa do Mundo. Com Osimmhen, kvaratskhelia e Lozano atormentando os rivais, o Napoli também não teve dificuldade para assumir o posto de melhor ataque do torneio. Até aqui, são 69 gols em 33 rodadas, uma média superior a de 2 gols por jogo. Nas últimas 5 partidas, é verdade, os sulistas perderam potência e ganharam apenas duas vezes. A queda de produção, porém, não chegou a fazer o grupo temer a chance de perder a taça. No estádio Diego Armando Maradona, milhares de torcedores se reuniram para fazer a festa e aguardar a chegada dos campeões. Veja abaixo.

QUE FESTA! 🔵⚪️ O estádio Diego Armando Maradona VIBROU com o gol de empate do Osimhen, que vai confirmando o título italiano para o Napoli! 🎥 Reproduçãopic.twitter.com/hECtPAGjHY — Goleada Euro (@goleada_euro) May 4, 2023