Daniel Alves se despede do Barcelona após não ter contrato renovado; confira

Agora sem clube, o lateral-direito tenta encontrar um novo time para ser convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022

Reprodução/Twitter/@Barcelona_ES Daniel Alves deixou o Barcelona pela segunda vez



Daniel Alves usou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 15, para confirmar que está de saída do Barcelona. Após não ter seu contrato renovado, o lateral-direito se despediu dos catalães e lembrou de toda sua trajetória no clube. Após uma primeira passagem vitoriosa, com 23 títulos conquistados, o brasileiro não foi protagonista no retorno ao Camp Nou, fazendo apenas 16 partidas desde que voltou. “Caros culés… Agora chegou a hora da nossa despedida. Foram mais de 8 anos dedicados a esse clube, essas cores e essa casa. Tentaram me demitir mas não conseguiram, porque você não imagina o quão resiliente eu sou. Muitos anos se passaram até que o futebol e a vida decidiram me dar a oportunidade de voltar aqui para me despedir”, escreveu.

Daniel Alves agradeceu todos os funcionários do clube e disse que ainda tem “lenha para queimar”. Agora sem clube, ele tenta encontrar um novo time para ser convocado para a Copa do Mundo de 2022. “Mas não dou um adeus sem antes agradecer a todos aqueles que estão por trás dos holofotes, todos aqueles que tornam isso perfeito. Gostaria também de agradecer a todos os funcionários pela oportunidade que me deram de voltar a este clube e poder voltar a vestir essa camisa maravilhosa. Não sabem como estou feliz. Espero que também aqueles que, caso permaneçam, mudem a história daquele belo clube. Fecha um ciclo muito bonito e abre outro ainda mais desafiador. Que o mundo nunca se esqueça: Um leão, mesmo que tenha 39 anos, ainda é um leão bem louco”, completou Daniel Alves, no Instagram.