De Bruyne, Jorginho e Kanté são os finalistas do prêmio de melhor da temporada da Uefa 

A Uefa anunciou na manhã desta quinta-feira, 19, a lista de finalistas dos prêmios de melhores jogadores da temporada 2020/21, encerrada em julho deste ano. Jorginho e N’Golo Kanté, ambos do Chelsea, e Kevin De Bruyne, do Manchester City, são os atletas que concorrem na categoria masculina. Vencedor da Liga dos Campeões, os dois meio-campistas dos “Blues” são tratados como favoritos. O brasileiro naturalizado italiano, inclusive, tem a favor o fato de ter vencido a Eurocopa com a seleção italiana. Já o belga foi o principal destaque do time de Pep Guardiola, mais uma vez ganhador do Campeonato Inglês. Lionel Messi, atualmente no PSG, ficou na quarta posição, à frente de Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, Gianluigi Donnarumma, do PSG, Raheem Sterling, do Manchester City, Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund, que fecha o top 10.

Na categoria treinador do futebol masculino, ainda estão na disputa Josep Guardiola, do Manchester City, Roberto Mancini, da Itália, e Thomas Tuchel, do Chelsea. O único brasileiro que pode erguer um troféu é Ederson, dos citizens, que compete com Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Mendy, do Chelsea, como melhor goleiro. O prêmio da Uefa leva em consideração todas as competições, seja nacional ou internacional. Na votação, participaram os 24 treinadores da Eurocopa, os 80 técnicos da Liga dos Campeões da Europa e Liga Europa, além de 55 jornalistas de cada país membro da Uefa. Veja abaixo os finalistas de todas as categorias. Os vencedores serão conhecidos na próxima quinta-feira, 26, dia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22.

Finalistas:

Jogador do ano masculino: De Bruyne, Kanté, Jorginho

Jogador do ano feminino: Hermoso, Martens, Putellas

Treinador masculino do ano: Guardiola, Mancini, Tuchel

Treinador do ano feminino: Cortés, Gerhardsson, Hayes

Goleiro da temporada: Courtois, Ederson, Mendy

Defensor da temporada: Azpilicueta, Rúben Dias, Rüdiger

Meio-campista da temporada: De Bruyne, Jorginho, Kanté

Atacante da temporada: Haaland, Lewandowski, Mbappé

Goleira da Temporada: Berger, Endler, Paños

Defensora da Temporada: Eriksson, Mapi Léon

Meio-campista feminina da Temporada: Bonmatí, Ji, Putellas

Atacante Feminina da Temporada: Graham Hansen, Hermoso, Martens

Jogador da temporada da Liga Europa: Cavani, Bruno Fernandes, Gerard Moreno