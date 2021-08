Treinador do Real Madrid rebate TV e nega interesse em CR7: ‘Nunca pensei em contratá-lo’

Cristiano Ronaldo tem contrato com a Velha Senhora somente até junho de 2022 e, de acordo com a imprensa europeia, desperta o interesse do time espanhol e do Paris Saint-Germain

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, negou interesse em recontratar Cristiano Ronaldo



Carlos Ancelotti, treinador do Real Madrid, utilizou sua conta no Twitter nesta terça-feira, 17, para desmentir a informação do programa de TV “El Chiringuito”, que cravou o interesse do técnico em fazer o clube recontratar Cristiano Ronaldo, atualmente na Juventus. “Cristiano é uma lenda do Real Madrid e tem todo o meu carinho e respeito. Nunca pensei em contratá-lo. Estamos olhando para frente”, escreveu o técnico italiano. CR7 tem contrato com a Velha Senhora somente até junho de 2022 e, de acordo com a imprensa europeia, desperta o interesse do Real e do Paris Saint-Germain. O clube madrileno, por sua vez, também estaria atento no mercado, especulando as situações de Kylian Mbappé, do PSG, e Erling Haaland, destaque do Borussia Dortmund. Ambos são tratados como os dois principais talentos do momento no futebol mundial.