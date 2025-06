Dembélé leva taça da Champions à quadra central de Roland Garros

Jogador ergueu a ‘Orelhuda’ diante do público no saibro Philippe Chatrier, que comemorava a vitória da francesa Lois Boisson sobre a americana Jessica Pegula

EFE/EPA/YOAN VALAT Depois da comemoração, o sérvio Novak Djokovic entrou em quadra e derrotou o britânico Cameron Norrie



O atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, levou a taça da Liga dos Campeões à quadra central de Roland Garros nesta segunda-feira (2), dois dias depois da vitória do time parisiense sobre a Inter de Milão na final disputada em Munique. O jogador ergueu a ‘Orelhuda’ diante do público na quadra Philippe Chatrier, que comemorava a vitória da francesa Lois Boisson (número 361 do mundo) sobre a americana Jessica Pegula (N.3). O presidente do clube parisiense, Nasser Al Khelaifi, ex-tenista profissional, estava presente nas tribunas e acompanhou o “desfile” de Dembélé ao lado da lenda do tênis francês Yannick Noah. Grande nome do PSG na temporada, Dembélé foi eleito o melhor jogador da Champions. Depois da comemoração, o sérvio Novak Djokovic entrou em quadra e derrotou o britânico Cameron Norrie, garantindo vaga nas quartas de final de final de Roland Garros.

