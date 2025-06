Libertadores terá Flamengo x Inter, Palmeiras x Universitario e Atlético Nacional x São Paulo

Confrontos de ida das oitavas de final têm previsão para acontecer nos dias 12, 13 e 14 de agosto; competição pode ter reedição da final de 2021

Reprodução/CONMEBOL Clubes que avançaram às oitavas recebem US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 7,1 milhões)



Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores foram definidos nesta segunda-feira (2). A expectativa por um confronto brasileiro se confirmou com o duelo entre Flamengo e Internacional. O Palmeiras terá pela frente o Universitario, do Peru, e vai jogar no palco da final, em Lima. O São Paulo, por sua vez, viaja à Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional. Os confrontos de ida das oitavas de final da Libertadores têm previsão para acontecer nos dias 12, 13 e 14 de agosto. Os duelos de volta estão programados para 19, 20 e 21 do mesmo mês. A decisão da edição deste ano será disputada em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Os clubes que avançaram às oitavas recebem US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 7,1 milhões) da Conmebol pela classificação. A participação na fase de grupos já havia garantido às equipes US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) mais US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória. A premiação para o campeão neste ano será de US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).

Seis clubes brasileiros vão disputar as oitavas de final: Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. Como metade deles ficaram em potes diferentes, a chance de um confronto com times do País era grande. Os times classificados na primeira posição da fase de grupos foram posicionados no pote 1: Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU-EQU. No pote 2 foram posicionadas as equipes que passaram em segundo lugar: Botafogo, Peñarol-URU, Flamengo, Atlético Nacional-COL, Libertad-PAR, Fortaleza, Universitario-PER e Cerro Porteño-PAR.

O sorteio desta segunda definiu também o chaveamento até a final da competição continental. São Paulo, Botafogo e Palmeiras ficaram do mesmo lado da chave, criando a possibilidade de novos confrontos nacionais nas quartas (São Paulo x Botafogo) e nas semifinais (São Paulo/Botafogo x Palmeiras). Do outro lado, o Flamengo deve ter seu confronto mais difícil justamente nas oitavas, contra o Inter. Se avançar, deve ter um caminho mais tranquilo até a final, podendo enfrentar o Estudiantes nas quartas e até o Fortaleza, que vive momento irregular na temporada, numa eventual semifinal. Há chance, portanto, de uma final totalmente brasileira, algo recorrente nos últimos anos.

Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores:

Atlético Nacional-COL x São Paulo

Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG

Flamengo x Internacional

Universitario-PER x Palmeiras

Libertad-PAR x River Plate-ARG

Cerro Porteño x Estudiantes-ARG

Peñarol-URU x Racing-ARG

Botafogo x LDU-EQU

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias