Dembélé supera Lamine Yamal e leva Bola de Ouro 2025; Raphinha fica em quinto

Jogador do PSG aparecia como um dos favoritos para ficar com o prêmio e teve até grito de guerra intitulado ‘Ousmane Ballon D’or’; confira lista a completa

EFE/EPA/Mohammed Badra Jogador do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, posa com o troféu Bola de Ouro Masculino durante a cerimônia da Bola de Ouro 2025 no Teatro du Chatelet em Paris, França



Ousmane Dembélé é o novo dono da Bola de Ouro. O francês venceu a premiação nesta segunda-feira (22) e se tornou o segundo jogando da França atuando por um time francês a conseguir o tão desejado prêmio. Ele já era apontado como um dos favoritos e no final levou a melhor sobre Lamine Yamal, do Barcelona, que levou o prêmio de melhor jogador sub-21. “Foi uma temporada fantástica”, celebrou o melhor jogador do mundo. “Estou nervoso”, admitiu ele no palco ao lado do troféu. “Estou muito orgulhoso de tudo que alcancei na minha carreira”.

O jogador do PSG subiu ao palco ao som de ‘Ousmane Ballon D’or’, cantado pelo público presente na cerimônia. “Bola de Ouro não era o objetivo da minha carreira, mas receber um troféu como esse é muito bom”, disse o jogador, emocionado.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Quero agradecer a toda essa geração da França, crescemos e evoluímos. Quero agradecer minha cidade onde joguei e comecei a jogar bola ainda pequeninho”, disse o jogador nascido em Vernon, no norte da França, que custou 50 milhões de euros ao Paris, valor da multa rescisória paga ao Barcelona, seu ex-clube, e se encaixou bem nas ideias de Luis Enrique. Dembélé foi destaque em todos os três títulos do time francês e encerrou a temporada com 35 gols e 16 assistências em 53 jogos.

Ao agradecer a mãe, Dembélé se emocionou e viu a matriarca subir ao palco para celebrar junto a ele. Vini Júnior, que ficou com a segunda posição no ano passado, ficou de fora do top 10 neste ano. Por outro lado, Raphinha, do Barcelona, foi o representante do Brasil, mas ficou com a quinta posição.

Confira a lista completa de vencedores

Melhor jogador sub-21: Lamine Yamal

Lamine Yamal Melhor jogadora sub-21: Vicky Lopez

Vicky Lopez Melhor técnico de time feminino: Sarina Wiegman

Sarina Wiegman Melhor técnico do time masculino: Luis Enrique

Luis Enrique Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma Melhor goleira: Hannah Hampton

Hannah Hampton Maior goleador: Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres Maior goleadora: Ewa Pajor

Ewa Pajor Clube do ano (feminino): Arsenal

Arsenal Clube do ano (masculino): PSG

PSG Prêmio Sócrates – dedicado a ações sociais: Xana Foundation

Xana Foundation Melhor jogadora: Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí Melhor jogador: Ousmane Dembélé

Criado em 1956, a Bola de Ouro foi entregue pela 69ª vez. A honraria foi concedida de forma independente entre 1956 e 2009 e novamente a partir de 2016, após fim da parceria de seis anos com a Fifa, que, posteriormente, com o fim da fusão, criou o The Best. A maioria dos 100 jornalistas de 100 países diferentes escolhidos pela France Football para compor o júri deu a Dembélé, entre 30 finalistas na lista elaborada por uma “comissão de notáveis” da revista, sua primeira Bola de Ouro. O representante brasileiro na votação foi mais uma vez o jornalista Cléber Machado, hoje narrador da TV Record. Os jurados dão 15 pontos para o melhor, na avaliação deles, e, na sequência, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1.