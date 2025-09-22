Vini Jr. fica fora do top-10 na Bola de Ouro após vice em 2024
Brasileiro registrou 24 gols e 16 assistências em 66 partidas por Real Madrid e seleção brasileira; cerimônia para conhecer o melhor jogador do mundo ocorre nesta segunda-feira (22), em Paris
O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, terminou na 16ª posição no prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela revista France Football. Vice na última temporada, o brasileiro acabou ficando fora do top-10 da tradicional premiação, cuja cerimônia de entrega ocorre nesta segunda-feira (22), em Paris.
Na temporada passada, Vini Jr. registrou 24 gols e 16 assistências em 66 partidas por Real Madrid e seleção brasileira. Pelo clube merengue, levantou a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, títulos importantes, mas insuficientes para alavancar sua colocação na votação.
O prêmio considera o desempenho entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025. Nesse recorte, o brasileiro teve dificuldade em manter regularidade nas fases decisivas, o que pesou diretamente em sua ausência no grupo principal da lista. Entre seus companheiros de clube, Jude Bellingham apareceu apenas na 23ª posição.
Outro brasileiro na disputa é Raphinha, ainda sem posição confirmada. O atacante do Barcelona aparece entre os 30 melhores do mundo e vai terminar a temporada à frente de Vini Jr. A imprensa espanhola, inclusive, publicou neste domingo (21) uma reportagem na qual afirma que o jogador do clube merengue “retrocedeu cinco anos”.
Após o vice na última temporada, Vinicius viveu um momento de queda. Sob o comando de Xabi Alonso, perdeu espaço no time titular do Real Madrid, além de ter ficado fora da última convocação da seleção brasileira feita por Carlo Ancelotti.
Apesar das críticas individuais, o Real Madrid mantém desempenho sólido e lidera o Campeonato Espanhol com 15 pontos. Vini Jr. segue integrado ao elenco e tem nova oportunidade de reagir nesta terça-feira (23), às 16h30, contra o Levante, fora de casa, pelo torneio nacional.
Confira as posições conhecidas da Bola de Ouro:
11º – Pedri (Barcelona)
12º – Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
13º – Harry Kane (Bayern de Munique)
14º – Désiré Doué (PSG)
15º – Viktor Gyokeres (Sporting/Arsenal)
16º – Vini Jr (Real Madrid e Brasil)
17º – Lewandowski (Barcelona e Polônia)
18º – McTominay (Napoli e Escócia)
19º – João Neves (PSG e Portugal)
20º – Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)
21º – Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné)
22º – Mac Allister (Liverpool e Argentina)
23º – Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
24º – Fabián Ruíz (PSG e Espanha)
25º – Dumfries (Inter de Milão e Holanda)
26º – Haaland (Manchester City e Noruega)
27º – Rice (Arsenal e Inglaterra)
28º – Van Djik (Liverpool e Holanda)
29º – Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Alemanha)
30º – Olise (Bayern de Munique e França)
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.