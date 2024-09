Dérbi entre Real Madrid e Atlético termina empatado e sob tensão, mas sem ofensas a Vinicius Júnior

Ambiente hostil em torno do jogador foi palpável, especialmente por conta da “Frente Atlético”, um grupo de torcedores extremistas;

JJ Guillén/EFE O atacante do Real Madrid, Vinicius Junior (à esquerda), confronta Koke e Le Normand, ambos do Atlético. no clássico de Madri



O dérbi entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que terminou em um empate de 1 a 1, foi marcado por um clima tenso devido aos casos de racismo direcionados a Vinícius Júnior na Espanha. A liga espanhola reafirmou seu compromisso com a tolerância zero em relação a crimes de ódio, embora a partida tenha transcorrido sem novos incidentes racistas. No entanto, o ambiente hostil em torno do jogador foi palpável, especialmente por conta da “Frente Atlético”, um grupo de torcedores extremistas.

Durante o jogo, após o gol de Éder Militão, a situação se agravou quando torcedores começaram a lançar objetos em direção ao goleiro Courtois, o que levou a uma interrupção de 15 minutos. Vinícius, que foi alvo de vaias a cada vez que tocava na bola, teve um papel importante ao fazer o cruzamento que resultou no gol do Real Madrid, mas optou por comemorar de forma discreta. A tensão continuou a aumentar ao longo da partida, culminando na substituição de Vinícius por Endrick aos 40 minutos do segundo tempo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O gol de empate, marcado por Angel Correa, saiu aos 50 minutos de segundo tempo, fazendo explodir o Civitas Metropolitano. O resultado final deixou o Real Madrid na vice-liderança da liga, com 18 pontos, enquanto o Atlético de Madrid somou 16 pontos. Apesar do clima adverso, a partida não registrou novos episódios de racismo, o que foi um alívio em meio à polêmica que cercou o evento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA