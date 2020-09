Di Maria desabafa e ‘abre guerra’ contra técnico da Argentina; entenda por quê

“Às vezes você aguenta as críticas, mas em algum momento você explode e reclama”, disse o meia-atacante do PSG, antes de disparar contra Lionel Scaloni

Montagem sobre fotos/Reprodução Ángel Di Maria desabafou contra Lionel Scaloni em uma entrevista



O meia-atacante Ángel Di Maria quebrou o silêncio e desabafou após ficar de fora da lista de convocados da Argentina para a disputa dos primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O jogador do Paris Saint-Germain disse que não consegue encontrar motivos e palavras que justifiquem a decisão do técnico Lionel Scaloni. “Às vezes você aguenta as críticas, mas em algum momento você explode e reclama. Fiquei calado por muito tempo. Não encontro explicação e não tenho palavras”, desabafou o jogador, em entrevista ao programa de rádio Closs Continental, do jornalista Mariano Closs.

Di Maria ponderou que, se a decisão do treinador tivesse sido feita em decorrência de uma “renovação” no esquadrão argentino, ele também deveria ter deixado de fora outros veteranos como Lionel Messi, Sergio Agüero e Nicolás Otamendi. No entanto, os três aparecem na lista de convocados. “Tenho 32 anos e continuo correndo da mesma maneira. Em cada jogo, demonstro que posso estar à altura de Neymar e Mbappé (seus companheiros de Paris Saint-Germain). É difícil entender por que não fui convocado, nunca me deram uma explicação”, revelou.

A seleção argentina estreia nas Eliminatórias no dia 8 de outubro diante do Equador, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Em seguida, os comandados de Scaloni enfrentam a Bolívia, em La Paz. Apesar da não convocação, Di Maria ainda pretende voltar a vestir a camisa albiceleste. “Para mim, a seleção é o máximo, desejo de toda minha alma voltar a vestir a camisa da Argentina. Vou dar 100%”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo