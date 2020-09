Scaloni convoca Argentina para Eliminatórias com Messi; veja lista

Seleção enfrenta o Equador e a Bolívia nos dias 8 e 13 de outubro, respectivamente

EFE/EPA/AHMED YOSRI Messi foi suspenso na Copa América, mas está liberado para as partidas das Eliminatórias



O técnico da seleção da Argentina , Lionel Scaloni, divulgou nesta sexta-feira uma lista prévia com 30 nomes que atuam no exterior para os primeiros jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar , contra Equador e Bolívia, nos dias 8 e 13 de outubro. Suspenso na estreia contra os equatorianos por causa da expulsão sofrida na disputa do terceiro lugar contra o Chile na Copa América, Messi foi convocado e poderá jogar, já que a punição prescreveu. A Conmebol confirmou que o camisa 10 está liberado para as duas partidas.

O zagueiro Kannemann, do Grêmio, e o lateral Saravia, do Internacional, estão na lista. Já o atacante Kun Aguëro, do Manchester City, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho, ficou fora. Como novidades, surgem entre os convocados o zagueiro Facundo Medina, do Lens, que faz sua estreia, além do meia Papu Gómez, da Atalanta, e os atacantes Pavón, do Los Angeles Galaxy, e Giovanni Simeone, do Cagliari.

Confira a lista completa dos convocados

Goleiro: Juan Musso (Udinese-ITA);

Defensores: Nehuén Pérez (Famalicão-POR), Nicolás Otamendi (Manchester City-ING), Renzo Saravia (Internacional-BRA), Germán Pezzella (Fiorentina-ITA), Nicolás Tagliafico (Ajax-HOL) e Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund-ALE);

Meio-campistas: Guido Rodríguez (Betis-ESP), Roberto Pereyra (Watford-ING), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-ALE), Rodrigo De Paul (Udinese-ITA), Marcos Acuña (Sporting Lisboa-POR), Leandro Paredes (Paris Sasint-Germain-FRA), Nicolás Domínguez (Bologna-ITA), Giovani Lo Celso (Tottenham-ING) e Alexis Mac Allister (Brighton-ITA);

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona-ESP), Sergio Agüero (Manchester City-ITA), Lucas Ocampos (Sevilla-ESP), Lucas Alario (Bayer Leverkusen-ALE), Nicolás González (Stuttgart-ALE), Paulo Dybala (Juventus-ITA) e Lautaro Martínez (Inter de Milão-ITA).

* Com Estadão Conteúdo