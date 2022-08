Diretor e ídolo da Juventus, Nedved é flagrado em ‘dança erótica’ com três mulheres; assista

Apesar de repercutir nas redes sociais nesta terça-feira, a imprensa italiana afirma que a gravação é antiga

Montagem sobre fotos/Reprodução/EFE/EPA/SEDAT SUNA Pavel Nedved, diretor da Juventus, foi flagrado em dança erótica



Diretor e um dos maiores ídolos da história da Juventus, o ex-jogador Pavel Nedved foi flagrado em um “baile erótico”. Em vídeo que circula nas redes sociais, o tcheco aparece animado, dançando com três mulheres e apalpando os seios de uma delas. Apesar de repercutir nas redes sociais nas últimas horas desta terça-feira, 30, a imprensa italiana afirma que a gravação é antiga. Atualmente com 50 anos, Nedved está solteiro há mais de um ano. Até o momento da publicação desta matéria, o clube italiano não havia se posicionado sobre o tema de forma oficial. Atleta da Velha Senhora de 2001 a 2009, ele colecionou quatro títulos expressivos: os Campeonatos Italianos (2001/02 e 2002/03) e duas Supercopas da Itália (2002 e 2003). No auge, o meio-campista chegou a ganhar a Bola de Ouro, em 2003.