Palmeiras vê Endrick repercutir mundialmente, mas segue sem receber propostas por joia 

Na manhã desta terça-feira, jornais de Espanha, Portugal e Argentina noticiaram o golaço do atacante de 16 anos, que aplicou um chapéu com uma chaleira em um adversário e soltou a pancada de fora da área

Endrick voltou a ser destaque da imprensa internacional nesta terça-feira, 30, um dia após anotar uma pintura na vitória do Palmeiras sobre o Athletico Paranaense, em partida válida pela rodada de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20. Na manhã de hoje, jornais de Espanha, Portugal e Argentina noticiaram o golaço do atacante de 16 anos, que aplicou um chapéu com uma chaleira em um adversário e soltou a pancada de fora da área para marcar. Apesar da repercussão, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o garoto ainda não foi procurado por gigantes da Europa. Até o momento, o Verdão recebeu apenas sondagens pela joia, que vive a expectativa de integrar o elenco profissional do Alviverde paulista. Recentemente, o jovem foi inscrito por Abel Ferreira na Copa Libertadores da América e apareceu no BID, podendo estrear nas competições organizadas pela CBF. Internamente, no entanto, a comissão técnica palmeirense prega cautela com o atleta.