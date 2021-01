Diretor esportivo do PSG confirma interesse na contratação de Messi ao final da temporada

Argentino tem contrato com o Barcelona até 30 de junho e, depois desta data, estará livre para assinar com outra equipe sem custos

Lionel Messi está na mira do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Quem confirmou os rumores foi o diretor esportivo do clube, Leonardo, em entrevista à revista ‘France Football’. “Grandes jogadores como o Messi estarão sempre na lista do PSG. Mas é claro que não é hora de falar ou sonhar com isso. Mas estamos sentados à grande mesa daqueles que acompanham de perto este assunto. Na verdade, ainda não estamos sentados àquela mesa, mas a nossa cadeira está reservada no caso … Quatro meses no futebol é uma eternidade, especialmente nestes tempos ”, comentou o dirigente. O contrato de Messi com o Barcelona termina em 30 de junho e, depois desta data, ele estará livre para assinar com qualquer clube, sem custos.

De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, a presença de Neymar no elenco do PSG e a recém-chegada do treinador Mauricio Pochettino, que é amigo do camisa 10 da seleção argentina, podem ser atrativos suficientes para que Messi assine com o time parisiense na próxima janela de transferências. Recentemente, em entrevista ao jornal ‘laSexta’, o atacante informou que esperará até o final da temporada para tomar uma decisão quanto a seu futuro. Ele também é cotado no Manchester City, pela proximidade com Pep Guardiola, e já manifestou desejo de jogar a MLS dos Estados Unidos. “Não tenho nada claro até o final do ano, vou esperar a temporada acabar. O importante é pensar na equipe, terminar bem o ano, pensar em tentar conquistar títulos e não se distrair com outras coisas ”, disse.

A briga pelo primeiro título do Barcelona na temporada já está perdida. Na final da Supercopa da Espanha contra o Atletic Bilbao, neste domingo, 17, Messi foi expulso nos acréscimos depois de dar um tapa no atacante Villalibre e viu a equipe catalã perder o título por 3 a 2. Griezmann marcou duas vezes para o Barça, mas Óscar, o próprio Villalivre e Williams deram o título ao Bilbao. Essa foi a primeira vez que o argentino foi expulso em 753 jogos pelo Barcelona.