Donald Trump elege Pelé como maior jogador de futebol da história: ‘Ele era fantástico’

Republicano assistiu à final do Mundial de Clubes no MetLife, em Nova Jersey, e foi vaiado por parte do público em dois momentos: antes do início da partida e durante a cerimônia de premiação

JUSTIN LANE/EFE/EPA EAST RUTHERFORD (Estados Unidos), 14/07/2025 – Cole Palmer (C), do Chelsea, recebe o prêmio Bola de Ouro Adidas das mãos do presidente dos EUA, Donald Trump (D), e do presidente da Fifa, Gianni Infantino (E), após a final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025 entre Chelsea FC e Paris Saint-Germain, em East Rutherford, Nova Jersey, EUA, em 13 de julho de 2025. (Mundial de Futebol)



A final do Mundial de Clubes da Fifa, disputada neste domingo (13) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, consagrou o Chelsea dentro de campo — mas, fora das quatro linhas, os holofotes também se voltaram para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano foi vaiado por parte do público em dois momentos: antes do início da partida e durante a cerimônia de premiação.

Mesmo habituado à atenção — e às polêmicas —, Trump também teve momentos mais descontraídos no estádio. Em entrevista à emissora DAZN, foi questionado sobre quem considera o “GOAT” (sigla em inglês para “maior de todos os tempos” no futebol). “Há muitos anos, quando eu era jovem, trouxeram um jogador chamado Pelé para jogar aqui”, respondeu Trump, referindo-se ao período em que o brasileiro atuou pelo New York Cosmos, na década de 1970.

Segundo ele, a partida foi no antigo estádio de Meadowlands, antecessor do atual MetLife, e contou com o apoio do empresário Steve Ross, da Warner Communications. “Não quero revelar quantos anos tenho, mas foi há muito tempo. Vim ver Pelé jogar, e ele era fantástico. Então, eu diria que, à moda antiga, Pelé foi o melhor”, concluiu.

Trump assistiu à partida ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Em campo, o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 0, com ois gols de Cole Palmer e um do brasileiro João Pedro, todos no primeiro tempo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira