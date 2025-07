Trump pede renúncia de presidente do Fed e critica postura de Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, por não iniciar uma nova rodada de cortes na taxa de juros. Em declaração a jornalistas neste domingo (13), antes de embarcar no avião presidencial, Trump afirmou que a renúncia de Powell antes do fim do mandato “seria uma ótima coisa” para o país.

O republicano ironizou o chefe do banco central americano, chamando-o de “Atrasado Demais”, em referência à resistência do Fed em reduzir os juros. “Ele tem sido muito ruim para o país”, declarou Trump. Na mesma entrevista, o presidente afirmou que os Estados Unidos tiveram “tremendo sucesso” no ataque realizado no fim de junho contra instalações nucleares no Irã, mas não apresentou provas ou detalhes da operação.

Trump também se disse “muito decepcionado” com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela intensificação dos ataques na Ucrânia. Segundo ele, os Estados Unidos vão enviar novos sistemas de defesa antiaérea MIM-104 Patriot ao governo ucraniano. “Vamos fornecer equipamentos muito sofisticados, e eles vão pagar 100% por tudo”, afirmou, sem apresentar prazos ou estimativas de envio.