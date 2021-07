Donnarumma pega dois pênaltis e Itália conquista a Eurocopa

Ingleses abriram o placar nos primeiros minutos de jogo com Shaw, mas viram Bonnuci empatar e goleiro italiano crescer nas penalidades

Reprodução/ Twitter @EURO2020 Jogadores abraçaram Donnarumma após cobranças de pênaltis



Em partida acirrada, a Itália derrotou a Inglaterra nos pênaltis e conquistou a Eurocopa 2021. O título veio após grande atuação do goleiro Donnarumma nas penalidades, nas quais defendeu as cobranças de Sancho e Saka, garantindo a conquista para os italianos e colocando fim em um jejum que durava 15 anos. No tempo regulamentar, os ingleses abriram o placar no primeiro minuto de jogo, depois que Shaw completou cruzamento de Trippier. A Inglaterra seguiu dominando o jogo até a segunda etapa, quando viu a Itália crescer e empatar o jogo com Bonucci após cobrança de escanteio. Os italianos ainda perderam seus dois principais jogadores, Insigne e Chiesa, para lesões. Nas cobranças, Berardi, Bonucci e Bernardeschi fizeram para a Itália enquanto Belloti e Jorginho perderam suas chances. Pelos ingleses, Kane e Maguire marcaram, mas viram Rashford, Sancho e Saka perderam, o que fez com que a Inglaterra ficasse na segunda posição do torneio. Com a conquista, a Itália se junta à França como segundo país com mais títulos (2), enquanto que Espanha e Alemanha somam três conquistas cada.