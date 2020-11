Drones sobrevoam casa de Maradona e advogado pede privacidade

Ex-jogador recebeu alta do hospital nessa quarta-feira, 11, e ainda se recupera da cirurgia no cérebro realizada no início do mês

Reprodução/Twitter/Gimnasia Diego Maradona voltou nesta quarta-feira para casa



Um dia depois de retornar para casa após passar por uma cirurgia no cérebro, Diego Armando Maradona não tem sossego. Segundo seu advogado e agente, Matías Morla, drones estão sobrevoando a casa em que o ídolo argentino se recupera de problemas de saúde. A atitude não foi bem vista e Morla ameaçou processar aqueles que não respeitam a privacidade do ex-jogador. “Acabei de entrar em contato com as autoridades locais manifestando a preocupação com o número de drones que sobrevoam o condomínio onde Maradona vive. Peço privacidade para Diego e todos os moradores, caso contrário, iniciaremos uma ação legal contra aqueles que insistem neste comportamento”, postou Morla em sua conta no Twitter.

Recién me comuniqué con autoridades locales quienes están preocupados por la cantidad de drones que sobrevuelan el country donde vive Maradona. Pido PRIVACIDAD para Diego y todos los vecinos, de lo contrario iniciaremos acciones legales contra quienes insistan con esta conducta — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 12, 2020

Maradona, de 60 anos, recebeu alta nesta quarta-feira, 11, depois de nove dias internado devido a uma lesão na cabeça, que exigiu inclusive uma cirurgia, realizada no último dia 3. Maradona continua sua recuperação em uma casa localizada em um condomínio fechado na província de Buenos Aires, supervisionada por uma equipe de saúde, familiares e amigos, de acordo com o médico particular de ‘El Pibe’ e neurocirurgião que o operou, Leopoldo Luque.

