Vasco tem mais três jogadores diagnosticados com o novo coronavírus; confira

Na última quarta-feira, o meio-campista Carlinhos já havia testado positivo para Covid-19

Leandro Castan foi infectado pelo novo coronavírus



O Vasco perdeu mais três jogadores para a partida diante do Sport, marcada para o próximo sábado, 14, pelo Campeonato Brasileiro. Tratam-se dos zagueiros Leandro Castan e Miranda e o atacante Ribamar, que testaram positivo para a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, e não estarão à disposição para o duelo que acontecerá na Ilha do Retiro, a partir das 16h30. A tendência é que eles também sejam desfalques diante do Fortaleza, no dia 19 de novembro, em São Januário.

De acordo com comunicado do Cruz-Maltino, o trio está em isolamento e só deverá retornar às atividades em cerca de dez dias. Eles se juntam ao meio meio-campista Carlinhos, que foi diagnosticado com a doença na última quarta-feira, 11. Os desfalques prejudicam ainda mais o Vasco, que é o 18º colocado do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento no torneio nacional.