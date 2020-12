Duelo Messi x CR7 fecha a fase de grupos da Liga dos Campeões; saiba onde assistir

Já classificados para as oitavas, Barcelona e Juventus duelam nesta terça-feira, 08, pelo Grupo G, às 17h

Montagem sobre fotos/Enric Fontcuberta/Federico Proietti/EFE Messi e CR7 se enfrentam nesta terça-feira



Nesta terça-feira, 08, começa a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com oito times já classificados para as oitavas de final (Bayern de Munique, Manchester City, Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilla, Barcelona e Juventus), as atenções estarão voltadas para as definições de três grupos, porém, a maior atração para os fãs de futebol é um duelo de classificados: Barcelona e Juventus ou, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A equipe culé lidera o Grupo G com 15 pontos e os italianos aparecem com 12, na segunda colocação. A posição do Grupo G não mudará mesmo com uma vitória da ‘Velha Senhora’, já que a primeira partida terminou em 2 a 0 para o Barça, e no quesito desempate, o duelo direto é decisivo. Para quem quiser acompanhar esse jogão, o Esporte Interativo transmitirá no canal fechado TNT, às 17h (horário de Brasília), nesta terça-feira.

Seis times ainda brigam pela classificação na próxima fase, são eles: Borussia Monchengladbach, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Real Madrid (Grupo B) – Borussia e Shakhtar só dependem de si para avançar; Borussia Dortmund, Lazio e Club Brugge (Grupo F) – os alemães e os italianos têm grandes chances de se classificar, mas se vencer o confronto direto, Brugge pode tirar a vaga da Lazio, e o trio Manchester United, PSG e RB Leipzig (Grupo H) – todos estão empatados com 9 pontos e podem garantir a classificação no último jogo. Veja abaixo onde assistir cada partida dessa 6ª e última rodada da fase de grupos da Champions League:

Terça-feira (08/12)

14h55 – Zenit x Borussia Dortmund

14h55 – Lazio x Club Brugge

17h – Barcelona x Juventus

17h – Chelsea x FC Krasnodar

17h – RB Leipzig x Manchester United

17h – Dínamo de Kiev x Ferencváros

17h – PSG x Ístanbul

17h – Rennes x Sevilla

Quarta-feira (09/12)

14h55 – Midtjylland x Liverpool

14h55 – Ajax x Atalanta

17h – Bayern de Munique x Lokomotiv Moscou

17h – RB Salzburg x Atlético de Madrid

17h – Inter de Milão x Shakhtar Donetsk

17h – Real Madrid x Borussia Monchengladbach

17h – Manchester City x Olympique

17h – Olympiacos x Porto