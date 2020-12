Odair Hellmann aceita proposta do Al-Wasl e deixa o Fluminense

O treinador esteve à frente do time carioca em 50 partidas, somando 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, com 56% de aproveitamento

Reprodução/Twitter Odair Hellmann está de saída do Fluminense



O Fluminense anunciou na tarde desta segunda-feira, 7, que o treinador Odair Hellmann está deixando o clube após receber uma proposta do Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Desta forma, o técnico deixa o Tricolor das Laranjeiras na quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, apenas oito a menos que líder do nacional, o São Paulo. De acordo com o clube carioca, o auxiliar técnico Marcão assumirá o comando do time até o final da temporada, que acabará em 2021 devido à pandemia da Covid-19.

“Odair Helmann não é mais o técnico do Fluminense. O treinador comunicou a diretoria que aceitou uma proposta de fora do Brasil e deixou o comando do Tricolor. O auxiliar técnico permanente, Marcão, assume o comando do Futebol Profissional até o final da temporada. Maurício Dulac, auxiliar de Odair, também deixa o clube”, informou. “O Fluminense agradece o trabalho realizado por Odar e Maurício à frente da equipe e lhes deseja sucesso em suas carreiras”, completou.

Odair Helllmann deixa o Fluminense após dirigir o time em 50 partidas, somando 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, com 56% de aproveitamento. O time marcou 75 gols e sofreu 47 sob o seu comando, conquistando a Taça Rio. Na final do Campeonato Carioca, no entanto, a equipe foi derrotada pelo Flamengo.