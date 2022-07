Dybala é anunciado como novo reforço da Roma e exalta Mourinho: ‘Privilégio trabalhar com ele’

Sem clube desde que deixou a Juventus, no mês passado, o argentino firmou contrato com o clube por três temporadas

Reprodução/Twitter/@OfficialASRoma Paulo Dybala é o novo reforço da Roma



A Roma oficializou na manhã desta quarta-feira, 20, a contratação do atacante Paulo Dybala. Sem clube desde que deixou a Juventus, no mês passado, o argentino firmou contrato com o clube por três temporadas, ou seja, até a metade de 2025. Em comunicado, a “Joia” tratou de demonstrar entusiasmo para trabalhar com o treinador José Mourinho. “Os dias que me levaram a esta contratação foram uma combinação de muitas emoções: a determinação e a velocidade com que a Roma mostrou que me queria fez a diferença”, disse Dybala. “Vou me juntar a uma equipe em crescimento, com um clube que continua a lançar bases cada vez mais sólidas para o futuro e um treinador, José Mourinho, com quem é um privilégio poder trabalhar. Como adversário admirei o ambiente criado pelos torcedores, mal posso esperar para os receber com a camisa da Roma”, completou.

Revelado nas categorias de base do Instituto Atlético Central Córdoba, Dybala deixou a Itália muito cedo, aos 19 anos, para vestir as cores do Palermo. Em três temporadas, o atacante brilhou muito e chamou atenção da gigante Juventus. Durante sete anos na Velha Senhora, o argentino viveu altos e baixos, mas conseguiu cinco títulos do Italiano, além de outras sete taças nacionais. “A participação do Dybala no nosso projeto atesta a credibilidade do clube e a bondade do trabalho que todos estamos a desenvolver em conjunto”, comentou o diretor-geral da Roma, Tiago Pinto. “Paulo é um futebolista de estatura mundial, conquistou títulos e obteve reconhecimento internacional: trará sua classe a Roma e tenho certeza de que com ele seremos mais fortes e competitivos”.