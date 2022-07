Novo apagão na Arena Castelão atrasa partida entre Ceará e Avaí pelo Brasileirão

É o segundo caso em menos de dez dias; torcedores se revoltaram nas redes sociais

LUCAS EMANUEL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Estádio ficou sem luz antes do início da partida e demorou 48 minutos para restabelecer a iluminação



A Arena Castelão está passando por momentos difíceis do abastecimento de luz. Após a luz cair no fim da partida entre Fortaleza e Palmeiras, no dia 10, o problema voltou a acontecer nesta terça-feira, 19, antes da partida entre Ceará e Avaí, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi atrasada em 48 minutos. A recorrência irritou alguns torcedores, que se manifestaram nas redes sociais. Alguns lembraram que a Arena foi utilizada para a Copa do Mundo e também sofre com a qualidade do gramado, assim como diversos outros estádios do país. Confira abaixo os comentários:

O Castelão, estádio de Copa do Mundo, se tornou o pior lugar pra jogar futebol no Brasil Não bastasse a péssima qualidade do gramado agora nunca se sabe se terá luz Que vergonha! — Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) July 20, 2022

Mais de 30 mil pessoas no Castelão, 21h56 de uma terça-feira, e o início do jogo entre Ceará e Avaí atrasado por falta de iluminação no estádio. Complicado… — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 20, 2022

Ridículo o que acontece com o Castelão! Uma vergonha pro nosso estado! E olhe que estamos na "terra da luz"… — Anderson Azevedo (@AndersonAzvdo) July 20, 2022