Dybala vira garoto-propaganda do uso de máscara na Itália; assista

O atacante Paulo Dybala, da Juventus, participou nesta quarta-feira, 18, de uma iniciativa na região do Piemonte, no norte da Itália, onde fica Turim. Nela, o argentino visa sensibilizar sobre a importância da utilização da máscara para reduzir a propagação do novo coronavírus – a Europa está sofrendo uma segunda onda da Covid-19, registrando quase mil contaminações por dia nas últimas semanas.

“Não vamos subestimar o vírus, este vírus só pode ser vencido se jogarmos em equipe. Use uma máscara! Ao se protegerem, vocês também protegerão os outros. Juntos teremos sucesso”, disse o jogador, em vídeo postado no perfil que ele mantém no Twitter. Assista abaixo.

Dybala, que serviu à seleção argentina nesta semana, em jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, foi um dos símbolos da pandemia da Covid-19 no mundo do futebol, já que testou positivo por mais de um mês, até ser anunciado livre da infecção em 6 de maio.