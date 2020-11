O atacante fechou o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

@lucasfigfoto / CBF Richarlison é atacante da seleção brasileira



O atacante Richarlison fechou o placar na vitória da seleção brasileira sobre o Uruguai por 2 a 0, na noite da última terça-feira, 17, no Estádio Centenário, em jogo valido pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Em entrevista após a partida, o jogador dedicou o seu gol ao povo de Amapá, que vem sofrendo com a falta de energia há cerca de duas semanas. Além disso, o atleta pediu para que as autoridades se pronunciem e tomem alguma decisão rapidamente.

“É sempre bom marcar gols com a camisa da seleção brasileira, ainda mais contra uma grande equipe, como o Uruguai. Jogar no Centenário é muito difícil. Queria dedicar esse gol a todas as pessoas do Amapá, que estão sofrendo muito durante esses dias. Como cidadão brasileiro, eu peço que as autoridades se pronunciem, tomem uma decisão logo, o povo está sofrendo, e eles poderiam dar uma atenção maior”, disse Richarlison, “Que eles possam olhar com carinho o povo de lá, são cidadãos de bem, estão querendo o melhor para eles, para os filhos deles. Imposto está caro, pagando a comida cara, e o povo sofrendo, Espero que possam tomar as providências logo”, completou o jovem capixaba.

Alguns minutos antes, Richarlison também já havia se manifestado no Twitter: “Infelizmente, o povo do Amapá não vai poder ver o meu gol porque não tem luz há duas semanas. Estão vivendo dias muito difíceis e espero que resolvam isso logo. Queria dedicar o gol e a vitória de hoje a todos amapaenses”, comentou o jogador em seu perfil na rede social. A seleção brasileira lidera o grupo sul-americano das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 com quatro vitórias em quatro jogos – aproveitamento de 100% dos pontos. Agora, a equipe comandada por Tite só volta a campo em março de 2021, quando enfrentará Colômbia e Argentina, também pelo qualificatório.