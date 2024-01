Éder Militão renova contrato com o Real Madrid até 2028

Desde que chegou ao clube, em 2019, zagueiro disputou 143 jogos e marcou 11 gols; jogador renovou mesmo lesionado

EFE/Rodrigo Jiménez Zagueiro Éder Militão assina novo contrato com o Real Madrid, estendendo seu vínculo até 2028



O zagueiro Éder Militão, mesmo lesionado, assinou um novo contrato com o Real Madrid nesta terça-feira, 23, estendendo seu vínculo com o clube até 30 de junho de 2028. O acordo anterior, que encerraria em 2025, foi renovado devido à evolução do jogador desde sua chegada ao time em 2019. Militão já disputou 143 jogos e marcou 11 gols. Além disso, conquistou nove títulos, incluindo uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes da Fifa, uma Supercopa da Europa, dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha. O valor do novo contrato não foi divulgado oficialmente, mas a jornais da Espanha estimam que o jogador receberá cerca de 6 milhões de euros por temporada.