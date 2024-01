Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 38 milhões nesta terça; saiba como concorrer

Valor mínimo para apostar é de R$ 5,00, selecionando seis números; sorteio acontece às 20h

Reprodução/ Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa



A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira, 23,o concurso 2.679 que tem o prêmio de R$ 38 milhões. Os apostadores têm até as 19h para fazer suas apostas nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou pelo aplicativo da loteria. O valor mínimo para apostar é de R$ 5,00, selecionando seis números. Além do prêmio principal, é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco dezenas. O sorteio acontecerá no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.