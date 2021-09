Eliminatórias: Cristiano Ronaldo faz dois, dá vitória para Portugal e chega a 111 gols pela seleção

Atacante marcou aos 44 minutos do segundo tempo e nos acréscimos, contra a Irlanda

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM Cristiano Ronaldo comemora gol da vitória



Cristiano Ronaldo continua sendo a maior referência do futebol de Portugal e provou isso mais uma vez nesta quarta-feira, dia 1º. Em partida válida pela 4ª rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, a seleção portuguesa estava perdendo por 1 a 0 para a Irlanda até os 89 minutos, quando o craque fez dois gols e decretou a vitória para os gajos. Os irlandeses saíram na frente com Egan, aos 45 minutos. CR7 apareceu aos 44 do segundo tempo para marcar o primeiro, e nos acréscimos fechou a conta em 2 a 1. O resultado deixa Portugal em primeiro no Grupo A, com 10 pontos, à frente da Sérvia que tem sete e Luxemburgo com seis. Irlanda e Azerbaijão ainda não pontuaram.

A vitória também trouxe uma marca pessoal para CR7 que chega aos 111 gols pela seleção, abrindo vantagem como o jogador que mais vezes marcou por uma equipe nacional na história. O segundo maior goleador é Ali Daei, do Irã, que balançou as redes 109 vezes. Na lista dos 10 maiores, Pelé apareceu em sétimo com 77 gols pela seleção brasileira. Cristiano voltará a campo no dia 7 para encarar o Azerbaijão.