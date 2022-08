Benedetto e Zambrano são suspensos pelo Boca Juniors após trocarem socos no vestiário

Confusão aconteceu no intervalo do jogo contra o Racing, no fim de semana; Zambrano voltou a campo com o rosto arranhado e o lado esquerdo inchado

Reprodução/ Diario Olé Benedetto cobrou os colegas de elenco no fim do primeiro tempo



O Boca Juniors anunciou nesta terça-feira, 16, que suspendeu o atacante Darío Benedetto e o zagueiro Carlos Zambrano dos próximos dois jogos depois que eles trocaram socos no vestiário da partida contra o Racing, no final de semana, pelo Campeonato Argentino. A transmissão de tv flagrou os jogadores discutindo na saída do primeiro tempo e foi possível ouvir Benedetto dizer “Se continuarem olhando para os cruzamentos, vão nos fazer um gol, idiota” e “Olha que eu te mato”. Na volta do intervalo, Zambrano apareceu com o rosto aranhado e o lado esquerdo inchado e Benedetto com alguns arranhões no pescoço. O técnico Hugo Ibarra confirmou que os dois atletas discutiram, mas não deu detalhes. A confusão foi tão grande que Riquelme, ídolo do clube e membro do Conselho de Futebol, teria ido ao vestiário cobrar os atletas, segundo o Diário Olé. “Passaram dos limites. São jogadores de futebol, não boxeadores. Se quiserem se odiar de segunda a sábado, perfeito. Mas no domingo joguem como irmãos”, teria dito. O Boca é o 11º colocado no Campeonato Argentino e joga contra o Rosario nesta quarta-feira e contra o Defensa y Justicia no próximo domingo. A dupla só estará de volta ao time contra o Tucuman no dia 28.