Em amistoso em prol da luta contra a ELA, Barcelona e City empatam em 3 a 3

Na tarde desta quarta-feira, 24, Barcelona e Manchester City lotaram o Estádio Camp Nou por uma boa causa: dar visibilidade à luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa que causa paralisia motora irreversível e ficou mundialmente conhecida com Stephen Hawking. O amistoso entre as equipes terá toda a renda revertida para a Fundação Luzón, que ajuda em pesquisas para a cura da doença. Utilizando jogadores reservas, as equipes fizeram um belo jogo. Quem abriu o placar foi o City, aos 21 minutos, com Álvarez. Não demorou e aos 29 minutos Aubameyang deixou tudo igual. No segundo tempo, de Jong ampliou para o Barça e Depay fez 3 a 1. O City diminuiu logo em seguida com Palmer e, o que parecia uma festa catalã, terminou com o empate de Mahrez, aos 51 minutos, de pênalti. O resultado de 3 a 3 deixou todos felizes. O embaixador do amistoso foi Juan Carlos Unzué, ex-goleiro e assistente técnico do Barcelona que foi diagnosticado com ELA em junho de 2020. Ambas as equipes pouparam seus titulares porque retornam a campo no fim de semana. O Barça enfrenta o Real Valladolid, no domingo, pela 3ª rodada da La Liga. O time é o 5º na tabela. Já o City recebe o Crystal Palace no sábado pela 4ª rodada da Premier League. Os Citizens brigam pela liderança com o Arsenal.