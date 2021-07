Em áudio vazado, Jorge Jesus é xingado por jogador do Benfica: ‘Filho da p***’

O meio-campista croata Filip Krovinovic insultou o ex-comandante do Flamengo por não ter sido utilizado nos jogos de pré-temporada do time português

Reprodução/Benfica Jorge Jesus durante entrevista coletiva no Benfica



O clima no Benfica segue muito conturbado. Depois de vir à tona o escândalo de corrupção envolvendo o presidente Luis Filipe Vieira, que está preso e pediu licença do cargo, foi a vez do treinador Jorge Jesus se meter em uma encrenca. Em áudio vazado nesta sexta-feira, 9, o meio-campista Filip Krovinovic insulta o ex-comandante do Flamengo por não ter sido utilizado nos jogos de pré-temporada. Devido à repercussão do caso em Portugal, o atleta croata foi afastado do elenco e está sendo processado disciplinarmente.

No áudio, Krovinovic xinga Jorge Jesus por não ter entrado em duas partidas amistosas que o Benfica fez. “Imagina se estás na minha situação. Ontem eles tiveram jogo, jogaram duas equipes, e eu fui o único jogador que não entrou um minuto. Depois o treinador adjunto foi lá perguntar: “o Krovi está lá, vai entrar?”, e ele disse “Não, ele fica lá. Se alguém se lesionar ele entra”. Fuck, filho da p***, incrível!”, disse o meia, que foi contratado em 2017 junto ao Rio Ave e soma 28 partidas no Benfica, contribuindo com dois gols.

Confira abaixo: