Flavio Prado reprova possível troca de Ceni por Jorge Jesus ou Renato Gaúcho no Flamengo

O comentarista do Grupo Jovem Pan polemizou ao afirmar que tirar o atual treinador do Rubro-Negro para colocar o português ou o ex-comandante do Grêmio seria um erro da diretoria flamenguista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Benfica/Foto: RICARDO RIMOLI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado reprovou uma possível troca no Flamengo de Ceni por Jorge Jesus ou Renato Gaúcho



Rogério Ceni está “balançando” no cargo de treinador do Flamengo com o mau início do time no Campeonato Brasileiro — até aqui, o Rubro-Negro é apenas o 11º colocado no torneio, computando quatro vitórias e quatro derrotas. Em meio à instabilidade do técnico, outros professores começam a ser especulados, como Jorge Jesus e Renato Gaúcho. Para o comentarista Flavio Prado, no entanto, uma mudança neste momento não seria um acerto da diretoria flamenguista. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o jornalista polemizou ao falar que não gostaria do retorno do português no clube carioca e disse que o ex-Grêmio é “limitado”.

“Posso estar errado e não teria vergonha nenhuma de admitir, mas se o Flamengo trocar o Rogério Ceni pelo Renato Gaúcho ou pelo Jorge Jesus, vai tomar uma ferrada gigante. Se o Rogério sair e um dos dois fechar com o clube, o time vai fracassar. O Jorge Jesus voltou para o Benfica e foi um fracasso. A coisa maior vergonhosa da história do Benfica. Se o Jesus for campeão no Flamengo com 89 pontos, a torcida vai dizer que piorou porque na primeira passagem ganhou com 90. É impossível ele repetir o que conseguiu. E o Renato é limitado. É inferior ao Rogério, que vai ser mais técnico”, disparou Flavio Prado.