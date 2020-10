Em boa fase, Milan vence a segunda na Liga Europa; Tottenham perde fora de casa

No jogo do Milan teve pênalti perdido de Ibrahimovic e gol do brasileiro Rafael Leão; Díaz e Dalot também marcaram na vitória por 3 a 0 contra o Sparta Praga

Reprodução/ Twitter Milan venceu com gols de Díaz, Rafael Leão e Dalot



Após temporadas decepcionando seus torcedores, o Milan segue dando mostras que está ressurgindo. Nesta quinta-feira, 29, os italianos passearam diante do Sparta Praga, em casa, pela Liga Europa. Com direito a pênalti perdido por Ibrahimovic, vitória por 3 a 0, liderança isolada do Grupo H e 23º jogo seguido sem derrotas. Desde o retorno do artilheiro sueco, em janeiro, o Milan vem mostrando que caminha forte para resgatar o prestígio mundial de outros tempos. O time lidera o Campeonato Italiano e faz campanha perfeita na Liga Europa.

São 18 vitórias e cinco empates no período. Desde março não perde nenhuma partida. O experiente sueco é o comandante dos jovens. O entrosamento está perfeito e a equipe está acumulando sucessos. No jogo contra o Sparta Praga, Díaz abriu o placar no San Siro aos 24 minutos de jogo. Ibrahimovic teve a chance de ampliar ainda na primeira etapa, mas perdeu o pênalti ao carimbar o travessão. Acabou substituído no intervalo para “descansar”. Rafael Leão fez o segundo do Milan no início do segundo tempo. Nos últimos cinco jogos, o brasileiro marcou quatro gols e deu três assistências. Dalot fechou o placar.

Zebra! Tottenham perde na Bélgica

No jogo do Grupo J, o Tottenham de José Mourinho foi até a Bélgica e perdeu do Royal Antuerpia por 1 a 0. Davies falhou na defesa e Refaelov definiu. Com o resultado a equipe belga assume a liderança do grupo com 6 pontos, e os ingleses ficam em segundo com 3 pontos. LASK (com três pontos) e Ludogorets fecham a chave. A rodada também contou com outros jogos que terminaram mais cedo com vitória do Leicester City e do Villareal. Confira abaixo:

AEK Atenas 1 x 2 Leicester City,

Zorya 1 x 2 Braga,

Lille 2 x 2 Celtic,

Qarabag 1 x 3 Villarreal,

Sivasspor 1 x 2 Maccabi Tel Aviv,

CSKA Moscou 0 x 0 Dínamo de Zagreb,

Feyenoord 1 x 4 Wolfsberger,

Estrela Vermelha 5 x 1 Slovan Liberec,

Gent 1 x 4 Hoffenheim.

*Com informações do Estadão Conteúdo